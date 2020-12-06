В Воронеже прокуратура проверит обстоятельства сноса старинной мельницы на хлебозаводе № 1

5 декабря остатки стен хлебозавода № 1 порушили окончательно. Фото: кадр с видео

В прокуратуре Воронежской области сообщили о том, что начата проверка по факту сноса комплекса зданий паровой мельницы конца XIX века на территории хлебозавода № 1. Напомним, что демонтажом занимаются специалисты, нанятые нынешним владельцем земельного участка. Точнее, сказать, занимались. От хлебозавода № 1 сейчас уже практически ничего не осталось. Его остатки добили в субботу, 5 декабря.

В надзорном ведомстве предполагают, что проверка займет около 30 дней. Потребуется получить объяснения от большого количества чиновников и проверить массу документов.

Напомним, общественники всеми силами пытались сохранить паровую мельницу XIX века. Для этого они добивались присвоения ей статуса объекта культурного наследия. Но сотрудники соответствующего ведомства в составе областного правительства не торопились это сделать. А застройщик не канителился. И, несмотря на возмущение своими действиями не только в Воронеже, но и в Москве, невозмутимо снес и исторические, и обычные здания на этом месте. Теперь площадка готова под очередную многоэтажку.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на днях намекнул, что в профильном ведомстве правительства крупный чиновник из-за этого сноса может лишиться своего поста. В то же время, на компанию, по заказу которой разрушили комплекс исторических зданий, завели административное дело. Ей грозит штраф, который, какая бы ни была его сумма, будет просто смехотворен по сравнению с доходами от продажи квартир или офисов в центре города.

Любопытно, что внимания полиции удостоился в этой истории только неизвестный широким массам креативщик, ухитрившийся повесить на уцелевшую стену хлебозаводу матерное слово из пяти букв, рифмующееся с названием компании-застройщика.