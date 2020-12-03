В Воронеже полиция выясняет, кто повесил матерную вывеску на крыше разрушаемого хлебозавода

Буквы, складывающиеся в неприличное слово, провисели недолго. Фото: Теневая сторона Воронежа, ВКонтакте.

Полиция начала процессуальную проверку по факту появления на крыше разрушаемого хлебозавода в субботу, 28 ноября, пяти букв, рифмующихся со словом "Выбор". Так называется компания, которая производит демонтаж здания и, по всей видимости, построит на его месте очередную многоэтажку. Провисели срамные буквы недолго, вскоре их убрали.

В региональном ГУ МВД отметили, что пока о возможном наказании за такую выходку сказать не могут до окончания проверки.

Напомним, 20 ноября начался демонтаж старинной башни конца XIX века, а к 24 ноября добили и мельницу, построенную примерно в то же время. Торопились, так как общественники требовали сделать из этого производственного комплекса объект культурного наследия. А это очень бы осложнило расчистку участка под очередную многоэтажку.

Губернатор Александр Гусев по поводу этого инцидента заявил о том, что велика вероятность того, что покинет свою должность руководитель управления по охране объектов культурного наследия Владимир Перцев. За то, что ведомство плохо сработало, допустив снос этого старинного здания. Но не только за это, "косяк" с мельницей, по выражению главы области, был "последней гирькой на весах кадрового решения".

В отношении владельца земельного участка бывшего хлебозавода № 1 возбудили административное дело по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". Ответственность по ней: для отдельных граждан - штраф от 15 до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Только вот все это "махание кулаками после драки" никак памятник старины в центре Воронежа уже не вернет.