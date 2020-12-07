Снесенный в Воронеже комплекс XIX века включили в перечень объектов культурного наследия

Историческое здание быстро снесли Фото: принтскрин видео.

«Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области. Вот только застройщик уже снес и исторические, и обычные здания на этом месте. Несмотря на возмущение своими действиями не только в Воронеже, но и в Москве.

Документ, который мог бы стать для исторических зданий спасительным, был подписан 4 декабря руководителем регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимиром Перцевым. Ранее комплекс по адресу: ул. Фридриха Энгельса, д. 88 - считался «обладающим признаки объекта культурного наследия».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на днях намекнул, что в профильном ведомстве из-за этого сноса могут произойти кадровые перестановки. В то же время, на застройщика, по заказу которого разрушили комплекс исторических зданий, завели административное дело.

В прокуратуре Воронежской области также сообщили о том, что начата проверка по факту сноса комплекса зданий паровой мельницы конца XIX века на территории хлебозавода № 1.

Любопытно, что внимания полиции удостоился в этой истории неизвестный широким массам креативщик, ухитрившийся повесить на уцелевшую стену хлебозаводу матерное слово из пяти букв, рифмующееся с названием компании-застройщика.