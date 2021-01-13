Проверка СУСК по Воронежской области по факту сноса зданий бывшего хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса привела к возбуждению уголовного дела по статье «халатность».Следствие предварительно установило, что должностные лица Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области вовремя не приняли мер по включению «Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества» в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Результатом этого стал частичный снос построек, имеющих культурную, историческую и научную ценность.- По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.Напомним, снос хлебозавода начался 20 ноября разбором старой трубы из красного кирпича.