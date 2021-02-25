История с разрушением здания воронежского хлебозавода № 1 получила оригинальное продолжение.Некий Станислав Смирнов из ульяновского ООО «Эксперт» составил акт, опубликованный впоследствии на сайте правительства Воронежской области. Этот видимо уважаемый в своих кругах человек пишет в нем следующее:- На момент проведения экспертизы Главный пятиэтажный производственный корпус снесен и представляет собой руины и развалины. Двухэтажный служебный корпус, одноэтажный служебный корпус и дымовая труба также утрачены. Произошла полная физическая утрата объекта и утрата его историко-культурного значения. В связи с полной физической утратой объект не имеет историко-культурной, мемориальной, архитектурной, градостроительной, научно-познавательной, и иной ценности.Вот это уровень – сказать, что руины (если они, конечно, не относятся к древнейшим временам) охранять не надо. Видимо, для такой экспертизы нужно долго учиться.Возникает немало вопросов. Главные из них: насколько щедро была оплачена эта экспертная работа, кто давал на нее деньги и повлияет ли это на позицию властей к компании «Выбор-Север», являющуюся инициатором разрушения исторического здания. Все эти вопросы мы адресовали в областное правительство. Ждем ответы.Тем временем оперативно отреагировал на такой экспертный акт тщетно пытавшийся защитить комплекс исторических зданий председатель Совета Воронежского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Никитин:- Если коротко - это легализация преступной деятельности строителей, узаконивание сноса выявленного объекта / объекта обладающего признаками ОКН (объекта культурного наследия – Ред). Будем оспаривать. Доводы будут позже.Напомним историю скандала. Компания ООО «Выбор-Север» стала сносить здание хлебозавода № 1. Сделала она это, несмотря на заявления ряда уважаемых общественников о том, что «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой должен быть со дня на день признан объектом культурного наследия (ОКН). Не спешить со сносом застройщика призывал и губернатор Александр Гусев. Тем не менее руководители строительной организации даже к главе правительства области не прислушались и почти снесли все здание. И тут 4 декабря появился вердикт управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области о включении Комплекса зданий паровой мельницы XIX века в число зданий, имеющих культурную ценность. А стало быть, их сносить запрещено. Вот только незадача – уже к 5 декабря от исторических зданий уже ничего не осталось.Далее губернатор погрозил суровыми кадровыми решениями тянувшим канитель чиновникам. Однако о громких увольнениях в управлении по охране ОКН до сих пор ничего не слышно. Зато в региональном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Халатность». В отношении тех же чиновников. Пока о предварительных результатах расследования тоже ничего не сообщали.Что же касается собственников разрушенного здания – бывшего и нынешнего – то в рамках административных дел на них обоих наложили одинаковые штрафы по 750 тысяч рублей. Но если о реакции «Русской продовольственной компании» на этот вердикт ничего не было слышно в публичной сфере, то «Выбор-Север» с перспективой выплаты денег не смирился. Юристы компании подали иск на региональное управление по охране ОКН. Его рассматривают в Арбитражном суде Воронежской области.А тем временем в полиции продолжают выяснять, кто установил на одной из разрушающихся стен хлебозавода матерное слово из пяти букв, рифмующееся с названием сносившей здание строительной компании.