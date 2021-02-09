В Воронеже суд оштрафовал застройщика на 750 тысяч рублей за снос старинного хлебозавода

Момент сноса Фото: принтскрин видео.

8 февраля Ленинский районный суд оштрафовал структуру компании «Выбор» - ООО «Выбор-Север» - за снос капитального строения в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия. Речь идет о снесенном хлебозаводе № 1 в центре Воронежа. Суд признал застройщика виновным в нарушении ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

К слову на аналогичную сумму ранее оштрафовали и бывшего владельца - на те же 750 тысяч рублей.

Ранее между застройщиком и управлением возникли споры по поводу снесенного хлебозавода № 1. Ведомство включило «Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества» вместе с главным производственным корпусом и дымовой трубой в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области. Однако к тому времени застройщик основную часть его успел снести. Спасительный документ подписали слишком поздно - 4 декабря. Скандал вокруг здания конца XIX века разгорелся до российских масштабов.

К слову, после сноса губернатор намекнул, что допустивших это чиновников ждут увольнения. На застройщика, по заказу которого разрушили комплекс исторических зданий, завели административное дело. В прокуратуре Воронежской области также сообщили о том, что начата проверка по факту сноса. С аналогичной инициативой выступило и СУ СК.

ООО «Выбор-Север» позже подал иск в Арбитражный суд Воронежской области. Ответчиком выступает как раз региональное управление по охране объектов культурного наследия. Истец выступил с заявлением о «признании решений и действий (бездействий) незаконными».

Параллельно в полиции выясняют, кто установил на одной из разрушающихся стен хлебозавода матерное слово из пяти букв, рифмующееся с названием строительной компании.