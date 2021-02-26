В Воронеже разрушенный хлебозавод признали не имеющим культурной ценности по заказу человека, связанного с «Выбором»

Финальная часть разрушения хлебозавода № 1. Фото: кадр с видео

Любопытные посты опубликовала краевед Ольга Рудева на своей странице ВКонтакте. Она заявила, что ей удалось выяснить личность заказчика весьма странной экспертизы, по которой здание хлебозавода № 1, в которое входил комплекс паровой мельницы XIX века, признали не имеющим культурной ценности.

По словам Рудевой, инициатором экспертизы выступил летчик-снайпер вертолетного клуба «Солнечный» П. М. Микула. Между тем, этот клуб принадлежит главе компании «Выбор» Александру Цыбаню. Напомним, именно эта строительная организация разрушала хлебозавод.

Не менее интересна фигура эксперта, сделавшего заключение о том, что руины хлебозавода не имеют культурной ценности. Оказалось, что ульяновский спец Станислав Смирнов был замешан в похожей истории. Там он сварганил похожее решение по объекту культурного наследия «Мечеть Куш Манара» конца XVIII века в селе Татарская Каргала Оренбургской области. За что и стал фигурантом административного дела.

Ольга Рудева задается риторическим вопросом, почему экспертное заключение не дали в управлении по охране культурного наследия Воронежской области. К слову, в этом ведомстве умозаключения сомнительного товарища из Ульяновска так и не прокомментировали.

Напомним, хлебозавод № 1 вместе с комплексом исторических зданий разрушили 5 декабря 2020 года. А днем ранее, когда от него практически ничего не осталось, его признали объектом культурного наследия. За такую медлительность чиновники стали предметом интереса Следственного комитета, возбудившего уголовное дело за халатность. На «Выбор» же наложили штраф в 750 тысяч рублей. В строительной компании в свою очередь теперь судятся с управлением по охране культурного наследия.

Что в итоге выйдет из этой малоприятной ситуации, предсказать трудно. Ясно одно: городу историческое здание уже не вернешь.