В Воронеже возбудили уголовное дело за снесенную мельницу XIX века на хлебозаводе № 1

Трудились над разрушением ударно - управились за 15 дней. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Наглый снос здания мельницы XIX века на хлебозаводе № 1, по которому решался (и в конце концов решился положительно) вопрос о признании его объектом культурного наследия, все-таки обернулся уголовным делом. Его возбудили в полиции по части 1 статьи 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр".

Ответственность по этой статье самая разнообразная. Первый вариант - штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет. Второй - обязательные работы на срок до четырехсот часов, либо принудительный труд на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кстати, ранее по поводу этой ситуации возбудили административное дело по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". Ответственность по ней: для отдельных граждан - штраф от 15 до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 20 до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Напомним, снос старинной башни мельничного комплекса начался 20 ноября, а практически сровняли исторические здания с землей вместе с другими помещениями бывшего хлебозавода к 5 декабря. По поводу этой ситуации высказался губернатор Александр Гусев, анонсировавший кадровые изменения в руководстве регионального управления по охране культурного наследия. В этом ведомстве очень медленно принимали решение о статусе этого исторического здания. Правда, пока никаких кадровых изменений нет. Или о них неизвестно широкой публике.

Затем о начале проверки обстоятельств сноса объявили в прокуратуре. А потом и в Следственном комитете.

По поводу уголовного дела можно сказать, что штраф в три миллиона застройщику, получившему лакомое место в центре города, - что слону дробина. А вот три года лишения свободы как возможность - это уже интереснее. Вот только в такой исход дела что-то слабо верится.

Кстати, параллельно в полиции выясняют, кто установил на одной из разрушающихся стен хлебозавода матерное слово из пяти букв, рифмующееся с названием компании, предположительно, разрушившей здание хлебозавода.

Любопытно, кого в итоге накажут строже.