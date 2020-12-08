В Воронеже сносом старинной мельницы на хлебозаводе № 1 заинтересовались и в Следственном комитете

Финальная стадия разрушения хлебозавода в целом и комплекса старинных зданий на его территории в частности. Фото: принтскрин видео.

В региональном СУ Следственного комитета сообщили о проведении проверки по поводу разрушения комплекса зданий мельницы конца XIX века на территории хлебозавода № 1 (улица Фридриха Энгельса, 88). Напомним, уже после сноса этот памятник пищевой промышленности царских времен признали объектом культурного наследия.

В рамках проверки следователи обещают опросить всех должностных лиц и вообще людей, имеющих отношение к этой ситуации, изучить документы, связанные со сносом. По ее результатам примут процессуальное решение.

Напомним, снос старинной башни мельничного комплекса начался 20 ноября, а практически сровняли исторические здания с землей вместе с другими помещениями бывшего хлебозавода к 5 декабря. Только после этого по поводу этой ситуации высказался губернатор Александр Гусев, анонсировавший кадровые изменения в руководстве регионального управления по охране культурного наследия. В этом ведомстве слишком неторопливо принимали решение о статусе этого исторического здания. Затем о начале проверки обстоятельств сноса объявили в прокуратуре. Однако пока застройщику, проводившему снос, грозит только ответственность по административному делу. Параллельно в полиции выясняют, кто ненадолго установил на одной из разрушающихся стен хлебозавода матерное слово из пяти букв, рифмующееся с названием компании, разрушившей комплекс зданий паровой мельницы.