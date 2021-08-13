«Врач сказал пить успокоительные»: жительница Воронежа рассказала о состоянии сына после взрыва маршрутки

Взрыв произошел около девяти часов вечера 12 августа. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Накануне вечером в Воронеже возле ТЦ «Галерея Чижова» взорвалась маршрутка №10а. В результате ЧП пострадали 19 человек, две женщины скончались в реанимации.

Спустя несколько часов после трагедии в Сети появилось видео взрыва. Пользователи соцсетей внимательно изучили запись и заметили женщину, которая посадила ребенка в автобус, а затем быстро ушла. Некоторые даже заподозрили горожанку во взрыве ПАЗика.

Стоп-кадр записи видеорегистратора. Фото: другой источник.

Догадки развеяла жительница Воронежа Марина.

- Та самая женщина у автобуса - моя мама. Она проводила внука, то есть моего сына в маршрутку, и пошла на свой автобус №113. Как раз с его регистратора и была видеозапись. Пока мама шла прозвучал взрыв. На записи плохо видно, но мой ребенок сел спиной к водителю. Место было свободно, он ждал когда ему отдадут сдачу. Водитель еще не закрыл дверь, и как раз когда прогремел взрыв, сын первым выскочил из автобуса. На видео даже заметна тень. А мама сразу к нему подбежала, - сообщила «КП-Воронеж» Марина.

Пострадали 19 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Как рассказала нашему корреспонденту девушка, с ребенком все хорошо. На мальчике ни царапины, хотя во время взрыва его вдавило в кресло.

- Сына немного оглушило. У него легкая контузия. Мы обратились к врачу, тот сказал пить успокоительное и все, - добавляет горожанка.

Напомним, после трагедии с маршруткой следователи возбудили уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди рассматриваемых причин ЧП: техническая неисправность оборудования, террористический акт и перевозка взрывоопасного предмета кем-либо из пассажиров.

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