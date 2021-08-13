Медики рассказали о состоянии 19 пострадавших во время взрыва автобуса в центре Воронежа

Врачи продолжают бороться за жизни пострадавших во время взрыва Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали о состоянии 19 пострадавших во время взрыва маршрутного автобуса в центре города. Утром 13 августа в медучреждениях проходят лечение 14 человек. Еще четверым госпитализация не потребовалась - у них удовлетворительное состояние. Один пациент - женщина, которой во время ЧП оторвало голень, - скончалась 12 августа.

Сейчас 12 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих из них тяжелое - они находятся в реанимации. Состояние девятерых – средней степени тяжести.

В ВОКБ №1 еще один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в реанимации в тяжелом состоянии.

И еще один пациента вначале попал в областную офтальмологическую больницу - там ему оказали необходимую помощь. После он был перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести.

Тем временем стало известно, что специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже.