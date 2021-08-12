Женщина, которой оторвало голень при взрыве маршрутного автобуса в Воронеже, скончалась в реанимации

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В реанимации скончалась одна из пассажирок маршрутного автобуса №10а - женщину, которой во время взрыва оторвало голень, к сожалению, не удалось спасти. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. По предварительной информации «КП-Воронеж», погибшей было 35 лет.

12 августа в 21.10 в центре Воронежа взорвался маршрутный автобус. ЧП произошло у торгового центра «Галерея Чижова». Ранее сообщалось, что пострадали 12 человек, однако сейчас это количество возросло до 18.

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась, - уточнили в облздраве.

Еще двоих пассажиров доставили в ожоговое отделение ВОКБ №1. Один пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в состоянии средней степени тяжести. Одному человеку с поверхностными ожогами оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь. Перенаправлен в БСМП №10 с травмами нижних конечностей. Состояние средней степени тяжести.

О состоянии двух пострадавших информации пока нет.

После взрыва маршрутного автобуса в Воронеже было принято решение обследовать весь общественный транспорт. Точная причина происшествия устанавливается.