Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 22:46

Взрыв автобуса в Воронеже: число пострадавших увеличилось до 12 человек

Перевозчик окажет материальную помощь их семьям
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Взрыв автобуса у ГЧ в Воронеже

Взрыв автобуса у ГЧ в Воронеже

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прокуратура взяла под контроль проверку по факту ЧП в центре Воронежа. 12 августа в 21.20 у торгового центра "Галерея Чижова" взорвался газовый баллон маршрутного ПАЗа №10а. В департаменте здравоохранения уточнили, что пострадали 12 человек. Девять из них (двое с тяжелыми травмами) доставили в БСМП №1, одного пострадавшего привезли в Воронежскую областную клиническую офтальмологическую больницу, еще двоих - в ожоговое отделение Воронежской облбольницы №1.

- С целью координации деятельности правоохранительных органов и выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехали заместитель прокурора области Константин Кремнев, прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров, - сообщили в ведомстве.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин заверил, что уже достигли договоренности с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших.

Пострадавшим оказывают помощь в первые минуты после взрыва автобуса в Воронеже

Напомним, одной из женщин оторвало ноги. Дорогу засыпало осколками стекла, у автобуса оторвало обшивку и крышу. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.

Взрыв автобуса у ГЧ

Взрыв автобуса у ГЧ

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Видео с места взрыва в автобусе в Воронеже
ЧППроисшествия: ЧП