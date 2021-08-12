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Происшествия12 августа 2021 22:52

После взрыва маршрутного автобуса в Воронеже обследуют весь общественный транспорт

Горожан просят обращать внимание на все посторонние предметы
Виктор ЛЕВШАКОВВиктор ЛЕВШАКОВ
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Место ЧП

Место ЧП

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков после взрыва маршрутного автобуса в центре города.

- С завтрашнего дня на всех конечных остановках Воронежа будут организованы проверки пассажирского транспорта. Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах будет организован тщательный осмотр транспортных средств, - комментирует глава региона.

Место ЧП

Место ЧП

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Пока причина взрыва выясняется, на месте работают все спецслужбы. Губернатор также выехал на место происшествия.

- В первую очередь выражаю слова сочувствия всем пострадавшим. Им будет оказана вся необходимая помощь, - отметил Александр Гусев.

По последним данным при взрыве автобуса пострадали 12 человек.