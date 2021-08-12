В центре Воронежа из-за взрыва газового баллона маршрутки женщине оторвало ноги

У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
12 августа в 21.10 в центре Воронежа взорвался газовый баллон маршрутки. ЧП произошло у торгового центра «Галерея Чижова». Газовое оборудование рвануло у ПАЗа на маршруте 10а. Сильный хлопок слышали жители не только домов у ГЧ, но и на соседних улицах.
Очевидцы видели яркую вспышку, а потом раскуроченный автобус, у которого вырвало всю обшивку, крышу и выбило окна. Все полосы дороги засыпало осколками стекла.
У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
На вызов съехались оперативные службы. На месте работали врачи десятка машин «Скорой помощи». По предварительным данным полиции, пострадали 6 человек, одной из женщин оторвало ноги. Пострадавших развезли по больницам. Тем, кого меньше посекло осколками, медики оказали помощь на месте.
У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Из-за ЧП на Кольцовской создалась небольшая пробка. Сейчас сотрудники ГИБДД оцепили место взрыва. На месте работают МЧС и полиция.
Подробности мы сообщим дополнительно.
ОБНОВЛЕНИЕ: по последним данным, при ЧП пострадали 12 человек.
У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
У ГЧ взорвался маршрутный ПАЗ
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА