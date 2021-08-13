Специалисты не нашли следов взрывчатки в воронежской маршрутке

Фото с места ЧП. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Около девяти часов вечера 12 августа оглушительный хлопок услышали сотни горожан. В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. ПАЗик стоял на остановке и в одну секунду превратился в полыхающий шар. По последним данным, пострадало 19 человек, одну женщину спасти не удалось. 35-летней пассажирке во время взрыва оторвало голень. Медики пытались ей помочь, но горожанка скончалась в реанимации.

Силовики сейчас устанавливают причину ЧП. Изначально предполагалось, что взорвался газовый баллон, однако затем выяснилось, что ПАЗ дизельный. Ранее источник в силовых структурах сообщил, что отрабатывается версия теракта. Как стало известно утром 13 августа, согласно предварительным данным проведенного на месте происшествия исследования бризантных взрывчатых веществ не обнаружено

Следователи возбудили уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура области и Следком РФ взяли ход расследования на контроль.