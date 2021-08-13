Взрыв маршрутки в центре Воронежа: что известно о пострадавших и причинах ЧП

Фото с места взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- Что произошло? Просто ехал в маршрутке, смотрел в телефон. А потом - яркая вспышка и взрыв, - рассказывает пассажир воронежского ПАЗика №10а. Мужчина опирается на фасад здания, чтобы не потерять равновесие. На руке небольшая царапина, из которой сочится кровь.

Около девяти часов вечера 12 августа оглушительный хлопок услышали сотни горожан. В центре Воронежа на улице Кольцовской напротив крупного торгового центра взорвалась маршрутка. Автобус стоял на остановке и в одну секунду превратился в полыхающий шар. От транспорта остался один каркас. Обшивку, крышу, окна - все разнесло. Стекла разлетелись по округе на десятки метров.

Фото с места взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

- Я стояла у банка, недалеко от остановки. Слава богу, была повернута спиной к дороге. Обернулась только после взрыва. Даже сложно сказать, что происходило. Просто кинулась на помощь людям, выходить из того, что осталось от транспорта, - описывает случившееся горожанка Ирина.

По словам еще одного очевидца, несколько минут ничего не было видно из-за дыма. Многие рванули в разные стороны, другие - к автобусу. В салоне стоял едкий, неприятный запах.

- Первое, что увидели - девочка лет 11-13 лет. Ее зажало между сидениями. Мы с парнем растянули их и достали ребенка оттуда. Очевидно, у нее были поломаны ребра и ноги, не могла встать, - рассказал Игорь Пахочев журналистам.

На место взрыва сразу же приехали оперативные службы: сотрудники полиции, МЧС и медики. Скорые одна за другой увозили пострадавших. Тем, кого меньше посекло осколками, медики оказали помощь на месте. Правоохранители перекрывали дорогу и огораживали место ЧП. А горожане продолжали переспрашивать друг у друга: что же произошло? В каком состоянии пассажиры?

По последней информации, при взрыве маршрутки пострадали 18 человек. Одну женщину не удалось спасти. 35-летней пассажирке оторвало голень, она скончалась в реанимации. Остальных в зависимости от степени тяжести ранений распредели по больницам Воронежа.

Фото с места взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

КАКОВА ПРИЧИНА?

Что могло стать причиной взрыва - пока неизвестно. Официальных комментариев по этому поводу не дает ни одно ведомство. Первоначальной неподтвержденной версией был взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что автобус «по паспорту дизельный», то есть газового оборудования там не было. Давать более подробные комментарии о технических характеристиках ПАЗа и самом ЧП руководитель компании-перевозчика АТП-1 Владимир Георгиевский отказался.

Вскоре, уже после того, как всех пострадавших увезли, на место взрыва прибыли сотрудники регионального УФСБ. И собственный источник подтвердил «КП-Воронеж», что отрабатывается версия теракта.

Фото с места взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ?

После взрыва маршрутки глава региона Александр Гусев объявил о проверке всех автопарков пассажирских перевозчиков. С завтрашнего дня их будут проводить на конечных остановках транспорта.

- Водители также будут информировать пассажиров обращать внимание на любые посторонние предметы. На всех автобазах организуют тщательный осмотр транспортных средств, - отметил губернатор.

А в мэрии города добавили, что предприятие обслуживающее маршрут вне зависимости от причин взрыва окажет материальную помощь семьям пострадавших.

Кроме того, в ближайшее время в здании областного правительства должен собраться штаб для разбора трагедии.

Следователи возбудили уже уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура области взяла ход расследования на контроль.