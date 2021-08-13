Воронежцы несут цветы к месту взрыва маршрутки

Место трагедии утром 13 августа.

Жители Воронежа несут цветы к месту взрыва маршрутки. ЧП случилось накануне вечером в самом центре города на улице Кольцовской. ПАЗик 10а стоял на остановке, а через минуту вспыхнул. По информации на утро 13 августа, пострадали 19 человек. 35-летняя пассажирка, которой во время взрыва оторвало голень, скончалась. Остальных распределили по больницам города.

Коммунальщики на месте ЧП.

До поздней ночи на месте работали сотрудники оперативных служб. После чего комбинат благоустройства Ленинского района должен был приступить к уборке дороги: стекло и некоторые части автобуса разлетелись на десятки метров в стороны. Сейчас коммунальщики продолжают приводить в порядок остановку и прилегающую территорию. Кто-то из горожан принес к месту трагедии красные гвоздики.

Место взрыва. 13 августа.

Тем временем силовики продолжают разбираться в причинах взрыва. Рассматриваются различные варианты: от технической неисправности до теракта. Следователи возбудили уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура области и Следком РФ взяли ход расследования на контроль.

Ночью в правительстве региона прошло совещание. По его итогам решили провести обследование всего пассажирского транспорта. Машины осмотрели специалисты автопредприятий, городского управления транспорта и линейного контроля.

- Не обнаружено ничего подозрительного или потенциально угрожающего. Сейчас на линии штатно работает порядка 800 автобусов, - сообщили в мэрии.

Кроме того, как сообщили в облправительстве, пострадавшим выплатят материальную компенсацию. Но суммы определят позже. Отдельно власти отметили распространение фейковой информации. Ее будут отслеживать в Сети и сразу же передавать правоохранителям.