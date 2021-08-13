На расследование взрыва автобуса в Воронеж направили криминалистов из Москвы

Вечером 12 августа на Кольцовской взорвался автобус Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП со взрывом автобуса в Воронеже, в котором погибла женщина и получили ранения, по последним данным, 18 человек.

- По поручению Председателя СК России в Воронеж направили опытных специалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) - для оказания практической помощи в осмотре места происшествия и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств происшествия, - сообщили в СК России.

Напомним, 12 августа в 21.10 возле Центра Галереи Чижова произошел хлопок: разворотило маршрутный автобус №10а, осколками стекла засыпало всю дорогу, пострадали 18 человек, одной из женщин оторвало голень, она скончалась в реанимации.

Воронежские следователи по результатам первоначального осмотра места происшествия возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК продолжают осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Будет назначен комплекс необходимых экспертиз.

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