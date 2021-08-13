В Воронеже возбудили уголовное дело после взрыва маршрутного автобуса

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура области взяла ход расследования уголовного дела на контроль. Сотрудники ФСБ, как мы писали ранее, отрабатывают версию с терактом.

Момент страшного взрыва маршрутного автобуса попал на видео: некоторые люди только-только заскочили в злополучный автобус, другим повезло вовремя пройти мимо.

Пострадало, как минимум, 16 человек. Одной из женщин во время взрыва оторвало голень. К сожалению, она скончалась в реанимации.