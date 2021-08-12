Взрыв маршрутки в центре Воронежа: ФСБ отрабатывает версию теракта

Сотрудники регионального УФСБ работают на месте взрыва маршрутки. ЧП случилось на улице Кольцовской около девяти часов вечера. По предварительным данным, пострадали 16 человек. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась

Изначально предполагалось, что в автобусе взорвался газовый баллон. Однако, как стало известно "КП-Воронеж", в ПАЗе не было такого оборудования. Сотрудники ФСБ отрабатывают версию с терактом.