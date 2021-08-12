Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 23:49

Взрыв маршрутки в центре Воронежа: ФСБ отрабатывает версию теракта

Пострадали 16 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сотрудники регионального УФСБ работают на месте взрыва маршрутки. ЧП случилось на улице Кольцовской около девяти часов вечера. По предварительным данным, пострадали 16 человек. 13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых – средней степени тяжести, двоих – ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась

Изначально предполагалось, что в автобусе взорвался газовый баллон. Однако, как стало известно "КП-Воронеж", в ПАЗе не было такого оборудования. Сотрудники ФСБ отрабатывают версию с терактом.