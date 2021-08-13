Взрыв маршрутки в центре Воронежа: последние новости на утро 13 августа 2021

35-летняя женщина, которой оторвало ногу, скончалась в реанимации. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Маршрутка №10а взорвалась в центре Воронежа вечером 12 августа. ЧП случилось на улице Кольцовской напротив ТЦ «Галерея Чижова». За считанные секунды от автобуса остался один каркас.

По данным на 8 утра 13 августа, при взрыве пострадали 19 человек. 35-летняя женщину скончалась в реанимации, ей оторвало голень. Остальных получивших ранения в зависимости от степени тяжести ранений распредели по больницам Воронежа.

Официальной информации о причине ЧП пока нет. Изначально предполагалось, что взорвался газовый баллон, однако затем выяснилось - ПАЗ дизельный. Источник в силовых структурах сообщил, что отрабатывается версия теракта.

Следователи возбудили уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Прокуратура области и Следком РФ взяли ход расследования на контроль. Кроме того, в Воронеж направили криминалистов из Москвы для помощи осмотра места происшествия.

Ночью в правительстве региона прошло совещание. По его итогам решили провести обследование всего пассажирского транспорта: как воронежского, так и междугороднего.

Водителям, механикам и другим сотрудникам автобаз устроят внеплановые инструктажи. Утром 13 августа начнутся массовые проверки автобусов и маршруток на конечных остановках. Перевозчики должны усилить меры безопасности.

Кроме того, как сообщили в облправительстве, пострадавшим выплатят материальную компенсацию. Но суммы определят позже. С воронежцами, получившими ранения, и их близкими будут бесплатно работать психологи.

Отдельно власти отметили распространение фейковой информации. Ее будут отслеживать в Сети и сразу же передавать правоохранителям.