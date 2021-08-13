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Происшествия13 августа 2021 8:16

В Воронеже количество пострадавших во время взрыва маршрутного автобуса выросло до 19

Расследование происшествия координирует Национальный антитеррористический комитет
Олег ИВАНОВ
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Отдельные пассажиры продолжают обращаться за медицинской помощью

Отдельные пассажиры продолжают обращаться за медицинской помощью

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Число пострадавших от взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа увеличилось до 19 человек. Состояние троих из них - тяжелое. Об этом 13 августа сообщили в официальном паблике правительства Воронежской области. Ранее мы писали, что одну женщину спасти не удалось - во время взрыва ей оторвало голень.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) организовал работу криминалистов на месте происшествия. Ранее стало известно, что версия теракта не исключается. Хотя по результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

«КП-Воронеж» удалось пообщаться с очевидцем ЧП Игорем Пахачевым. Мужчина рассказал, что в момент взрыва шел из магазина неподалеку с женой и детьми.