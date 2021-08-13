«Нас осыпало - думал, все погибли»: очевидец о первых минутах после взрыва в центре Воронежа

Место взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Около девяти часов вечера 12 августа оглушительный хлопок услышали сотни горожан. В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. ПАЗик стоял на остановке и в одну секунду превратился в полыхающий шар. По последним данным, пострадало 19 человек, одну женщину спасти не удалось. 35-летней пассажирке во время взрыва оторвало голень. Медики пытались ей помочь, но горожанка скончалась в реанимации.

«КП-Воронеж» удалось пообщаться с очевидцем ЧП Игорем Пахачевым. Мужчина рассказал, что в момент взрыва шел из магазина неподалеку с женой и детьми.

- Нас осыпало осколками. Когда это произошло, я предположил, что все люди в автобусе погибли. Потом услышал крики и стоны, рванул в этот автобус. Запрыгнул в него через заднее окно с левой стороны. Первым делом увидел девочку, ей было 11 - 12 лет. Она была зажата между сидениями в предпоследнем ряду. Я не мог никак их разжать, а все остальные люди почему-то начали разбегаться. Я звал на помощь. Потом один парень влетел в автобус и сказал, что внизу сильно дымит и сейчас может опять рвануть. Я сказал: «Помоги, Господи». Не знаю как, но мы разорвали сиденья. Нам действительно помогал Господь. Мы разорвали эти сидения железные. У девочки были явно сломаны ребра, у нее шла кровь, - вспоминает Игорь Пахачев.

Место ЧП.

Мужчины вынесли девочку и посадили ее на асфальт. На помощь к ней подоспели другие очевидцы. Затем Игорь и другие мужчины заметили девушку в зеленом платье, которую они тоже вытащили на улицу. По словам нашего собеседника, у еще одной девушки была контузия. Она никак не могла выйти из автобуса, еле стояла на ногах. К счастью, ее тоже удалось вывести, а люди на улице принесли воду и начали умывать пострадавшей лицо.

- Затем я вновь зашел в автобус, там лежала девушка лет 25 - 27, которая все время повторяла: «Оля, Олечка». Я спросил, как зовут - сказала, Олечка. Смотрю - ступни лежат рядом. Одна была в ботинке, а вторая голая. Я взял их и говорю: «Не бойся, щас их пришьют». У нее еще и кровь льется. Я хотел взять девушку на руки, но почувствовал кости. После чего решил оставить ее на месте, с другими ребятами затянул пострадавшей ноги ремнями, чтобы она не теряла кровь. Мы всячески поддерживали ее, разговаривали с ней. Потом в автобус через разбитое окно буквально влетел МЧСник, я отдал ему ноги. Он отложил их на сиденье, хотел отнести девушку на носилках, но тоже побоялся: у нее мог быть поврежден позвоночник. Поэтому нам пришлось ждать скорую, которая в итоге ее увезла, - рассказал «КП-Воронеж» очевидец трагедии.

Остановка, где произошел взрыв. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Игорь Пахачев отметил, что много людей из автобуса получили рваные и осколочные ранения. Очевидец сообщил, что взрыв был внизу и оттуда шел сильный жар. По словам мужчины, у него даже начали плавиться тапочки. Поэтому приходилось ходить по сидениям.

Следователи уже возбудили уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура области и Следком РФ взяли ход расследования на контроль.

Кроме того, в Воронеж направили криминалистов из Москвы.