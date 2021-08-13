Что стало причиной взрыва в воронежской маршрутке: неисправность, теракт или взрывоопасный предмет у пассажира

Место трагедии в Воронеже Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вчера около 9 часов вечера в Воронеже на улице Кольцовской возле ТЦ «Галерея Чижова» зорвалась маршрутка №10а. В результате ЧП пострадало 19 человек, двое из которых скончались в реанимации. Сейчас силовики рассматривают несколько причин взрыва. Официально подтвердили только одну – техническая неисправность оборудования. Также возможны еще две версии – это террористический акт и перевозка взрывоопасного предмета кем-либо из пассажиров.

Первая версия. Следователи регионального СУ СКР спустя несколько часов после взрыва сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

– По результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан, – сообщили официально в СКР.

Вторая версия. Как официально подтвердили в УФСБ региона, они не исключают, что мог быть террористический акт.

– Версия теракта отрабатывается, поскольку пока нет заключений экспертиз, требуется более глубокий анализ. Если будут найдены подтверждения террористического акта, то уголовное дело, безусловно, переквалифицируют, – сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Экспертизу проводят специалисты-взрывотехники, криминалисты, направленные Национальным антитеррористическим комитетом (НАК). Хотя ранее появилась информация о том, что при первом осмотре следов взрывчатки не нашли.

Третья версия. Предположительно, кто-то из пассажиров мог перевозить взрывоопасные предметы в салоне маршрутки. Официально ее силовики не подтверждают. Однако следствие в своем видеокомментарии не исключило, что такой предмет мог находиться между сидениями.

Ранее СМИ предполагали четвертую версию – взрыв газовых баллонов в машрутке, но ее опровергли. Власти Воронежа и сам перевозчик подтвердили, что автобус работал на дизельном топливе

Пока эксперты пытаются выяснить, что послужило причиной взрыва в воронежской маршрутке, «Комсомолка» выяснила мнение специалистов:

Пресс-секретарь Научного автомоторного центра (НАМИ) Андрей Гармай "Надо искать конкретную причину":

– Насколько мне известно, следствие отрабатывает версию, что взрыв мог быть из-за технической неисправность маршрутки. Для этого экспертам надо определить, что конкретно, какое оборудование было не исправно. Пока это не установят, сложно сказать, а могло ли оно привести к таким результатам. Как только эксперты назовут его, тогда сможем сказать, как это произошло.

Автомеханик Иван Добросоцкий: «Так взорваться могло только топливо или его пары»

– То, что я увидел на видео, наводит на мысль, что взорвалось топливо, но не дизельное, на котором работал ПАЗ. Дизельное топливо даже поджечь трудно. Скорее всего, это было какое-то газовое оборудование, которое, возможно, и не использовалось. Может, была утечка газа или других взрывоопасных паров. Из-за жары баллон с газом сдетонировал и произошел взрыв.

В самом механизме автобуса, по мнению нашего эксперта, так взорваться ничего не могло. Мотор в ПАЗике расположен в передней части. А, судя по видео, эпицентр взрыва находился в центре автобуса, ближе к задней его части.