Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии взрыва маршрутного автобуса в Воронеже

Следователи провели осмотр места происшествия Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Национальный антитеррористический комитет (НАК) организовал работу криминалистов на месте происшествия в центре Воронежа. Около девяти часов вечера 12 августа оглушительный хлопок услышали сотни горожан. В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. ПАЗик стоял на остановке и в одну секунду превратился в полыхающий шар. По последним данным, пострадало 18 человек, одну женщину спасти не удалось.

Специалисты НАКа отрабатывают различные версии произошедшего. Ранее стало известно, что версия теракта не исключается. Хотя по результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Правоохранительными органами осуществляются необходимые следственные действия. Тем временем представители СУ СКР по Воронежской области опубликовали видео с осмотром места происшествия.