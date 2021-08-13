Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 7:55

Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии взрыва маршрутного автобуса в Воронеже

По последним данным, в ЧП пострадали 18 человек
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи провели осмотр места происшествия

Следователи провели осмотр места происшествия

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Национальный антитеррористический комитет (НАК) организовал работу криминалистов на месте происшествия в центре Воронежа. Около девяти часов вечера 12 августа оглушительный хлопок услышали сотни горожан. В центре Воронежа на улице Кольцовской взорвалась маршрутка. ПАЗик стоял на остановке и в одну секунду превратился в полыхающий шар. По последним данным, пострадало 18 человек, одну женщину спасти не удалось.

Специалисты НАКа отрабатывают различные версии произошедшего. Ранее стало известно, что версия теракта не исключается. Хотя по результатам первоначального осмотра места происшествия возбуждено уголовное дело по «факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан» (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Правоохранительными органами осуществляются необходимые следственные действия. Тем временем представители СУ СКР по Воронежской области опубликовали видео с осмотром места происшествия.

Смотреть видеосюжет
Следователи проводят осмотр места происшествия с взорвавшимся автобусом
Следователи проводят осмотр места происшествия с взорвавшимся автобусом