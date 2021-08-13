История терактов на остановках в Воронеже: погибла 26-летняя Елена Фролова

ЧП 2004 года на улице Ломоносова - маршрутка после взрыва. Фото: Александр ТКАЧЕВ

Жуткая трагедия в маршрутке № 10А, случившаяся 12 августа в 21.10 на улице Кольцовской, заставила вспомнить другие ЧП, случившиеся в общественном транспорте. Взрывов не было очень давно – почти 17 лет. Тогда было тревожное время. Устраивали теракты и в домах, и на остановках.

В 2004 году в Воронеже было сразу три теракта. И все - на остановках. Утром 19 февраля самодельная бомба взорвалась на остановке «Военный городок» - тогда никто не погиб. Ровно через пять месяцев – 19 июля – взрыв унес жизнь 26-летней Елены Фроловой. Девушка собиралась замуж. Кстати, ее жених Саша ехал в той же маршрутке. Его ранило осколками, как и еще пять человек. Девушка души не чаяла в своей маленькой крестнице Лиле. Своих детей ей родить не довелось. На месте гибели Елены Фроловой – на остановке «Институт генетики» установили траурный камень.

Елена Фролова души не чаяла в своей маленькой крестнице Лиле. Фото: Александр ТКАЧЕВ

Вскоре случились еще два взрыва. 26 июля в 8.14 сработала бомба на перекрестке 9 Января и Антонова-Овсеенко. За три минуты до этого от остановки отъехала маршрутка, ранило только женщину, которая ехала на работу на машине. 26 января 2005 года взрыв случился на остановке ДК «Машиностроителей». Тогда чудом обошлось без пострадавших.

Везде террористы действовали по одному сценарию: самодельные бомбы закладывали в урны или крепили к самой остановке. Начинка - болты, шурупы, гвозди, мощность - 200 - 300 граммов тротила. Разлеталась эта дрянь на расстояние до трехсот метров. Бомбу взрывали с помощью электронных часов или мобильника.

8 мая 2005-го в одном из интернет-салонов Воронежа силовики задержали террориста 28-летнего Максима Панарьина. За ним некоторое время следили, рассчитывая, что он выведет силовиков на своих сообщников. Но когда узнали о подготовке очередного теракта, срочно подготовили операцию захвата. Русский мужчина принял ислам и имя Муслим. Действовал вместе с другими бандитам по заданию «духовного наставника». Бомбы с сообщниками делал на съемных квартирах.

Тогда следователи вскрыли целую сеть законспирированных террористов. Они доказали причастность Панарьина к трем взрывам в Воронеже (всем, кроме январского), а также на станциях «Рижская» и «Автозаводская» в московском метро. Он получил пожизненный срок. А виновником взрыва на остановке ДК «Машиностроителей» следователи посчитали сообщника Панарьина - еще одного русского парня Виктора Сенченко. Он был убит через месяц - в феврале 2005-го - в ходе спецоперации на квартире боевиков в Нальчике.