В больнице скончалась вторая пассажирка взорвавшегося в центре Воронежа автобуса

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В больнице скорой помощи № 1 скончалась еще одна пострадавшая во время взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Женщине было 55 лет. Ее родным должны оказать материальная помощь.

Это уже вторая жертва ужасного происшествия: 12 августа скончалась женщина, которой во время ЧП оторвало голень. Общее же число пострадавших достигло 19: в департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали об их состоянии к утру 13 августа.

В БСМП №1 лечение проходили 12 человек. Состояние троих из них тяжелое - они находятся в реанимации. Вероятно, вторая погибшая пассажирка была одним из этих тяжелых пациентов.

Тем временем стало известно, что специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже.

За ночь на базах и конечных остановках в Воронеже за проверили весь подвижной состав общественного транспорта. Машины обследовали специалисты автотранспортных предприятий, городского управления транспорта и линейного контроля.