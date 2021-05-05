Архив «чеченского Геббельса» и операция по задержанию организатора взрывов на остановках: борьба воронежских чекистов с террористами

Схрон террористов. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

Очередной нелегкий период в истории России – лихие девяностые. После распада СССР на территориях бывших союзных республиках начались межнациональные конфликты, вылившиеся в террористическую угрозу. Для противостояния террористам в регионах создавались отделы специального назначения. В них входили профессионалы, готовые ценой своей жизни защитить россиян от новой угрозы. Появился такой отдел РОСН и в Воронеже. Он был создан 5 мая 1996 года. Его первым руководителем стал полковник Астанков Вячеслав Алексеевич.

Вячеслав Астанков. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

КОМАНДИРОВКИ В «ГОРЯЧИЕ» ТОЧКИ

- Сотрудники воронежского РОСН постоянно принимали участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, - рассказал Виктор Шамаев, профессор кафедры Военного учебного центра при ВГУ, профессор Академии военных наук РФ. – Первая командировка сотрудников нашего отдела в Чеченскую Республику началась 11 августа 1999 года, а затем примерно каждые два месяца туда уезжали оперативно-боевые группы наших бойцов.

Знамя одного из полевых подразделений. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

За два года было проведено 393 специальных оперативно-боевых мероприятия, а это значит, что 393 раза кто-то из наших сотрудников рисковал своим здоровьем, а может быть, и жизнью. Задержано 94 преступника, среди них - наркодилеры, фальшивомонетчики, полевые командиры, боевики, члены организованных преступных группировок. Изъято 86 единиц стрелкового оружия, 46 огнеметов и гранатометов, более 70 тысяч штук боеприпасов различного калибра.

Одной из заслуг Воронежского РОСН стала находка в январе 2001 года архива «чеченского Геббельса»: наши бойцы смогли добыть серьезные доказательства противоправной деятельности боевиков – так называемый пропагандистский архив Мовлади Удугова. Это 150 видеокассет, аудиозаписи, лазерные диски и знамя одного из полевых подразделений. На записях были хорошо различимы лица террористов.

ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕРРОРИСТ

В начале 2000-х по Воронежу прокатилась волна взрывов на остановках общественного транспорта. Горожане были очень напуганы. А 14 мая 2005 года в СМИ появилась информация о задержании террориста, организовавшего три взрыва в Воронеже и теракт на станции метро «Рижская» в столице – 28-летнего Максима Панарьина.

- Задержали террориста на одной из улиц Воронежа, - говорит Виктор Шамаев. – Сотрудники ФСБ некоторое время наблюдали за ним, рассчитывая выйти на его сообщников, но узнав, что террорист готовит очередной взрыв, были вынуждены экстренно провести задержание.

2 февраля 2007 года решением Московского городского суда Панарьина признали виновным в терроризме и приговорили к пожизненному заключению.

СПИСОК ПОТЕРЬ УФСБ

К сожалению, профессионализм воронежских чекистов не был гарантией их неуязвимости. Воронежское УФСБ имеет скорбный список потерь, особенно выросший в неспокойный период службы на рубеже веков.

Михаил Медведев. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

В 1996 году при разминировании школы в поселке Первомайский, погиб воронежец сотрудник Центра спецназначения «Альфа» ФСБ России майор Виктор Воронцов. Виктор погиб 18 января в день своего рождения. Посмертно он награжден орденом Мужества.

22 мая 2003 года в ходе операции в Чеченской Республике погиб старший офицер-взрывотехник воронежского УФСБ подполковник Михаил Медведев, на счету которого были сотни очищенных минных полей и спасенных жизней. По словам одного из коллег, когда Михаил Иванович добровольно отправился в Чечню во второй раз, у него спросили: «Разве не страшно?» «Страшно, – ответил он. – Но если не мы, то кто?»

Дмитрий Маркин. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

Капитан Дмитрий Маркин в составе группы сотрудников воронежского РОСН во время проверки одного из адресов на территории Ингушетии попал под шквальный огонь бандитов и получил ранение. Но продолжал вести бой, вызывая огонь на себя, что позволило основным силам перегруппироваться и выполнить поставленную задачу. Капитан скончался от ранений. За мужество и отвагу Указом Президента России он награжден орденом Мужества посмертно.

Александр Богомолов. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

Полковник Богомолов Александр - начальник регионального отдела специального назначения (РОСН) «Ворон». Участник миротворческой миссии в Косово, первой и второй чеченских войн, операций по освобождению заложников при террористических актах в Москве («Норд-Ост») в октябре 2002 года и в Беслане в сентябре 2004 года. Утром 24 ноября 2016 года на части территории города Назрань силами спецназа ФСБ России началась контртеррористическая операция. В ходе боевого столкновения погибли сотрудники УФСБ России по Воронежской области полковник А.С.Богомолов (скончался от смертельного ранения при эвакуации в больницу). Полковнику Богомолову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В этом бою погиб и капитан Д.А.Налетов. Трагедия случилась, когда прошла уже почти половина командировки воронежских силовиков в Ингушетии. Контртеррористическая операция в Назрани началась в 6:30 утра. Спецназ заблокировал дома, где скрывались вооружённые бандиты. Мирных местных жителей эвакуировали. Предложили боевикам сложить оружие и сдаться властям, на что они ответили отказом и открыли огонь. При перестрелке боевики были уничтожены. Денису Налетову пуля попала под шлем, рана оказалась смертельной. За мужество и отвагу Указом Президента России он награжден орденом Мужества посмертно.

Денис Налетов. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

Ради сохранения жизни сотрудников и выполнение поставленных задач в РОСН идет постоянная, изнурительная работа, учения тренировки с целью отработки различных приемов. Эту же цель преследуют и ежегодные масштабные учения с участием спецназа ФСБ.

Оружие террористов. Фото из архива УФСБ по Воронежской области

- Учения – это изнурительная работа на базе и в полевых условиях, постоянный процесс оттачивания профессиональных навыков: тактико-специальная, минно-подрывная и огневая подготовка, рукопашный бой, - говорит Вячеслав Астанков. – Сотрудники стреляют из разного оружия, прыгают с парашютом, проходят легководолазную и альпинистскую подготовку. Это аксиома, без этого спецназ – одно название, бутафория. И когда в кино демонстрируют очередной фильм про крутой спецназ ФСБ или ГРУ, то изнурительный труд, «седьмой пот», травмы и кровь почему-то оказываются за кадром.