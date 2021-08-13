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Происшествия13 августа 2021 13:30

ЧП в воронежской маршрутке: версия взрыва бытового баллона у одного из пассажиров не исключается

Об этом "Комсомолке" рассказали в собственном источнике
Авторы (2):
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
Ирина ШАБАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Взрыв прогремел около 21.00 на одном из самых оживленных перекресткв города

Взрыв прогремел около 21.00 на одном из самых оживленных перекресткв города

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Некоторые СМИ сообщили о том, что в качестве одной из версий причин взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже вечером 12 августа рассматривается взрыв баллона с бытовым газом. Собственный источник «КП» в правоохранительных органах, что такая версия, действительно, изучается в числе других:

- Возможно, что кто-то пронес такой предмет в автобус. Но марка, объемы – это не достоверная информация. Сейчас идут экспертизы, специалисты не могут за короткое время дать ответ. Могу сказать: поражающих элементов при взрыве не было, потому что в итоге автобус был бы как решето. В этом случае ответ был бы быстрым, если бы все было на поверхности и точно, а так тут много загвоздок.

Напомним, среди других версий рассматриваются техническая неисправность или терракт. Пока ни одна из них не являеся приоритетной, уточнили в следствии.

По последним данным, в результате ЧП на улице Кольцовской пострадали 18 пассажиров, две женщины скончались в больнице.

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