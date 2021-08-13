ЧП в воронежской маршрутке: версия взрыва бытового баллона у одного из пассажиров не исключается

Взрыв прогремел около 21.00 на одном из самых оживленных перекресткв города Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Некоторые СМИ сообщили о том, что в качестве одной из версий причин взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже вечером 12 августа рассматривается взрыв баллона с бытовым газом. Собственный источник «КП» в правоохранительных органах, что такая версия, действительно, изучается в числе других:

- Возможно, что кто-то пронес такой предмет в автобус. Но марка, объемы – это не достоверная информация. Сейчас идут экспертизы, специалисты не могут за короткое время дать ответ. Могу сказать: поражающих элементов при взрыве не было, потому что в итоге автобус был бы как решето. В этом случае ответ был бы быстрым, если бы все было на поверхности и точно, а так тут много загвоздок.

Напомним, среди других версий рассматриваются техническая неисправность или терракт. Пока ни одна из них не являеся приоритетной, уточнили в следствии.

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