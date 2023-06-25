Из-за перестрелки в Воронежской области оказались повреждены 19 домов

Колонна ЧВК «Вагнер» натворила бед в Павловском районе. Фото: Александр КОЦ

Глава Павловского района Максим Янцов сообщил в своем телеграм-канале о перестрелке, случившейся около села Елизаветовка Павловского района во время прохождения колонны ЧВК «Вагнер» в субботу, 24 июня. Он заявил, что во время нее повреждения получили 19 домов. Правда, они были не критическими для целостности не только жилья, но даже сараев вокруг него.

Обследование территории, куда долетали выстрелы, ведут работники местной администрации вместе со специалистами учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Во время него определят степень ущерба, нанесенного домам.

Глава района обещал помочь землякам в устранении повреждений и компенсации ущерба.

Кроме того, Максим Янцов поблагодарил жителей Павловского района за стойкость и единство. И напомнил, что на территории Воронежской области продолжает действовать режим КТО. Его ввели во время попытки вооруженного мятежа 24 июня. Во время него загорелась нефтебаза на левом берегу Воронежа. Ее тушили больше 12 часов. Кроме того, на сутки перекрывали движение на части трассы «Дон».

Напомним, 25 июня губернатор Александр Гусев сообщил, что обратный путь ЧВК «Вагнер» через Воронежскую область прошел без ЧП.

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