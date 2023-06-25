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Общество25 июня 2023 8:21

Александр Гусев сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» заканчивают движение через Воронежскую область

Губернатор заявил, что никаких ЧП при этом не возникает
Олег КУЗНЕЦОВ
Губернатор Александр Гусев уверяет, что никаких эксцессов при движении ЧВК «Вагнер» через Воронежскую область не возникает.

Губернатор Александр Гусев уверяет, что никаких эксцессов при движении ЧВК «Вагнер» через Воронежскую область не возникает.

Фото: Александр КОЦ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале заявил о том, что завершается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию нашего региона. По его словам, проходит все это без эксцессов.

Александр Гусев сообщил также, что после окончательного разрешения ситуации областные власти снимут введенные ограничения.

- Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба, - заявил губернатор.

Видимо, имеется в виду режим КТО, так как все дороги в Воронежской области уже открыты.

Александр Гусев также поблагодарил всех жителей нашей области за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм.

Напомним, в субботу, 24 июня, пресечена попытка вооруженного мятежа в России. Во время нее подразделения ЧВК «Вагнер» двигались к Москве, сейчас они возвращаются в свои лагеря через территорию Воронежской области.

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