Какие ограничения подразумевает режим КТО, введенный в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской областях сегодня, 24 июня, был введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Сам режим контртеррористической операции подразумевает комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий, чтобы пресечь террористические акты, обезвредить террористов, обеспечить безопасности граждан, организаций и учреждений, а также для минимизации последствий террористической деятельности. Для этого предусматривается применение боевой техники, оружия и специальных средств.

Режим КТО вводится на конкретной территории. В ее пределах по закону допускаются следующие меры и ограничения:

- проверка у граждан документов, удостоверяющих личность. В случае отсутствия документов человека доставляют в органы внутренних дел РФ для выяснения личности;

- усиление охраны подлежащих госохране объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта. Усиленная охрана также положена объектам, имеющим особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;

- введение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам, а также проверка почтовых отправлений;

- использование транспортных средств физлиц и организаций (кроме учреждений иностранных государств и международных организаций) для доставки людей в лечебные учреждения, а также для преследования подозреваемых в совершении теракта лиц;

- приостановление деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества;

- приостановление оказания услуг связи или ограничение использования сетей и средств связи;

- временное отселение людей в безопасные районы с предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

- введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других карантинных мероприятий;

- ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах;

- беспрепятственное проникновение лиц, проводящих КТО, в жилые помещения и на земельные участки, на территории и в помещения независимо от форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

- проведение при проходе либо проезде на территорию КТО досмотра физлиц и находящихся при них вещей, а также транспортных средств и провозимых вещей;

- ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ;

- установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности.

Кто проводит КТО?

Для этого могут привлекаться подразделения, воинские части и соединения Вооруженных сил РФ; подразделения федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, и других федеральных органов исполнительной власти.

Контртеррористическая операция считается оконченной, когда теракт пресечен или прекращен и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу людей, находящихся на территории, где был объявлен особый правовой режим.