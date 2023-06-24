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НовостиОбщество24 июня 2023 6:18

В Воронежской области введен режим контртеррористической операции

П регионе перекрыли дороги
Евгения ФРОЛОВА

Режим контртеррористической операции (КТР) оперативно ввели на территории Воронежской области. Об этом сообщил 24 июня Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Также режим КТР сейчас действует на территории Москвы и Московский области в целях пресечения возможных терактов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о принятом решении об отмене всех ближайших массовых мероприятий.

– Ситуация стабильная. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях, – пояснил Александр Гусев.

Ранее стало известно, что по федеральной автодороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Жителей региона попросили временно не передвигаться на этой трассе.