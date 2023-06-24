В Воронежской области отменили все массовые мероприятия

Все ближайшие массовые мероприятия в Воронежской области отменили. Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале сегодня, 24 июня.

При этом он уточнил, что ситуация в регионе стабильная. А все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

- Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях, - написал глава региона.

Откликнулись в Новоусманском районе. Там экстренно переносли проведение рок-фестиваля «Молодые ветра» на неопределенный срок.

- Сейчас организаторы ведут переговоры с артистами. Всю информацию о новой дате проведения феста, а также порядок возврата билетов, если кому-либо из гостей он потребуется, опубликуем позднее, - пообещали в администрации района.

Ранее губернатор сообщал, что на трассе М4 «Дон» замечена движущаяся колонна военной техники и призвал земляков воздержаться от езды по ней на автотранспорте.