Правительство Воронежской области сообщило о движении колонны военной техники по трассе М-4

Сегодня, 24 июня, колонна военной техники замечена движущейся по трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает правительство Воронежской области.

- По Федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники, — говорится в сообщении.

Жителей региона попросили временно не пользоваться трассой. Отмечается, что ситуация находится под контролем.

- Провожу постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. Принимаем все необходимые меры для безопасности жителей. Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие, - сказал губернатор.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из домов без необходимости.