В Воронежской области сняли перекрытие трассы «Дон»

Пробка 24 июня в Новоусманском районе. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В «Автодоре» сообщили о том, что перекрытие движения сохраняется только на участках трассы «Дон» в Тульской и Московской областях. Соответственно в Воронежской и Липецкой дороги стали свободны. К утру воскресенья, 25 июня, пробки в нашем регионе рассосались. Специализированный сервис Яндекса трассу «Дон» в Воронежской области раскрасил в зеленый цвет, что означает – дороги свободны и ехать по ним можно с обычной скоростью.

Напомним, трассу «Дон» в Воронежской области перекрывали из-за ситуации с вооруженным мятежом. С утра субботы, 24 июня, из-за такого вынужденного решения на федеральной трассе образовались огромные пробки.