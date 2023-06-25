Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2023 5:51

В Воронежской области сняли перекрытие трассы «Дон»

Больших пробок в нашем регионе уже нет
Юрий КОЗЛОВ
Пробка 24 июня в Новоусманском районе.

Пробка 24 июня в Новоусманском районе.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В «Автодоре» сообщили о том, что перекрытие движения сохраняется только на участках трассы «Дон» в Тульской и Московской областях. Соответственно в Воронежской и Липецкой дороги стали свободны. К утру воскресенья, 25 июня, пробки в нашем регионе рассосались. Специализированный сервис Яндекса трассу «Дон» в Воронежской области раскрасил в зеленый цвет, что означает – дороги свободны и ехать по ним можно с обычной скоростью.

Напомним, трассу «Дон» в Воронежской области перекрывали из-за ситуации с вооруженным мятежом. С утра субботы, 24 июня, из-за такого вынужденного решения на федеральной трассе образовались огромные пробки.