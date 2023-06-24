Перекрытие дорог, досмотр автомобилей и отмена концертов: какие ограничения ввели в Воронежской области в связи с КТО

Фото - пресс-служба администрации Новоусманского района

На данный момент в Воронежской области ввели ряд ограничений из-за режима КТО. Жителей области призвали отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон», а также по дорогам регионального и местного значения. Автомобили досматривают. Об этом рассказала утром 24 июня пресс-служба регионального правительства.

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто полностью с 464 по 777 км. Власти Новоусманского района, после рекомендации правительства Воронежской области, сообщили о закрытии съездов на трассу. Также было ограничено движение по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья. Липецкий губернатор Игорь Артамонов рассказал, что перекрыто движение по трассе на границе Липецкой и Воронежской области.

Фото - пресс-служба администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено "КП"

Автомобилисты стоят в заторах, но их обеспечивают всем необходимым, в том числе питьевой водой и питанием. Пункты организованы в поселке Отрадное под Воронежем, в Хлевенском районе и др.

Что касается поездов, то они следуют по графику. На объектах РЖД соблюдаются меры безопасности, подтвердили в компании.

Также глава области Александр Гусев заявил, что ближайшие массовые мероприятия все отменены. В Воронеже отменили спектакль и опен-эйр Платоновского фестиваля из-за введения режима КТО. Зрители могут сдать билеты

- Провожу постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. Принимаем все необходимые меры для безопасности жителей. Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле, - сказал губернатор.

Позже он добавил, что ситуация в регионе стабильная:

- Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие. Продолжу информировать о складывающейся обстановке и наших решениях.

Также Александр Гусев опроверг информацию, появившуюся в социальных сетях, о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. Он назвал ее недостоверной. И пояснил, что за распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность.