Под Воронежем «застрявшим» водителям волонтеры раздают воду

Фото - пресс-служба Новоусманского района Фото: Предоставлено "КП"

Сотрудники администрации Отрадненского сельского поселения вместе с волонтерами раздают воду застрявшим на трассе М4 «Дон» под Воронежем водителям. Об этом рассказали в муниципалитете 24 июня.

Фото - пресс-служба Новоусманского района

- Администрацией района дано распоряжение организовать такую же работу на других участках дорог, где наблюдаются заторы, - пояснили там.

Напомним, после рекомендации правительства Воронежской области всем гражданам воздержаться от поездок по дорогам федерального, регионального и местного значения, в Новоусманском районе сообщили о закрытии съездов на трассу М-4 – «Дон». Кроме того, ограничено движение по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья.

- Корректируйте свои планы в соответствии со складывающейся обстановкой, - попросили водителей.

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