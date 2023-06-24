Губернатор Воронежской области сообщил о совещаниях с силовыми структурами

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сегодня, 24 июня, рассказал об обстановке на территории региона. В данный момент власти проводят совещания с силовыми структурами.

- Провожу постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. Принимаем все необходимые меры для безопасности жителей. Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения, - об этом написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал земляков с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые могут быть введены в Воронежской области, если будет необходимость. По его словам, речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий и дополнительные меры по досмотру автомобилей.