Воронежский губернатор опроверг информацию о якобы продвижении колонн военной техники по региону

Фото - правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Александр Гусев опроверг информацию, появившуюся в социальных сетях, о якобы продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. Он назвал ее недостоверной, опубликовав пост в своем телеграм-канале 24 июня.

И добавил, что за распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность.

- На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе. Еще раз убедительно прошу: следите за всей информацией только в официальных источниках. СМИ и другие медиа также прошу ответственно подходить к размещению информации, - подчеркнул глава региона.

Ситуация на трассе М4 под Воронежем. Фото - администрация Новоусманского района

В данный момент в Воронежской области ввели режим контртеррористической операции, в связи с чем последовал ряд ограничений. Жителей призвали отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон», а также по дорогам регионального и местного значения. Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто полностью на 300 км - с 464 по 777 км. Также ограничено движение по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья. Автомобилистов, стоящих в заторах, обеспечивают всем необходимым, в том числе питьевой водой и питанием.

Что касается движения поездов, то составы в направлении Воронежа, как междугородние, так и пригородные, следуют по графику, подтвердили в РЖД. На железной дороге принимаются все необходимые меры безопасности.

Также отменены ближайшие массовые мероприятия. В частности, спектакль и опен-эйр Платоновского фестиваля. Зрители могут сдать билеты.

Звстрявших на трассе М4 водителей обеспечивают водой и питанием Фото: Предоставлено "КП"

В целом губернатор назвал ситуацию в регионе стабильной. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. И попросил воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие.

- Провожу постоянные совещания с силовыми структурами по оперативной обстановке на территории региона. Принимаем все необходимые меры для безопасности жителей. Еще раз прошу всех воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения. С пониманием отнеситесь к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле, - подытожил губернатор.

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