Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто с 464 по 777 км

Фото - пресс-служба Новоусманского района

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон» в регионе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале 24 июня.

– Сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое, – пояснил глава региона.

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто полностью с 464 по 777 км. Губернатор убедительно попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Ранее стало известно об отмене всех ближайших массовых мероприятий в регионе и введении режима КТО.