В Воронеже отменили спектакль и опен-эйр Платоновского фестиваля из-за введения режима КТО

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Платоновский фестиваль сообщил об отмене спектаклей «Материнское сердце» и опен-эйра «На песке», которые должны были состояться в Воронеже 24 и 25 июня. Изменения в программе форума искусств произошли из-за введения режима КТО и отмены в связи с ним всех массовых мероприятий. К слову, декорации постановки БДТ "Материнское сердце" с Ниной Устатовой, получившей 8 номинаций на "Золотую маску-2023", монтировали в ВКЗ три дня! Намечалось два аншлага.

Воронежцы могут вернуть билеты. - Деньги за электронные билеты автоматически поступят на банковские карты, с которых производилась оплата, в течение 10 дней. Билеты, приобретенные в кассах, можно сдать по 30 июня (включительно), - сообщили в дирекции Платоновфеста.

Билеты, купленные в кассе Воронежского концертного зала и Камерного театра, можно вернуть в ВКЗ, приобретенные в кассе филармонии - можно вернуть в там же, билеты, купленные в кассе театра оперы и балета, можно вернуть в театре оперы и балета до 25 июня включительно, а с 26 июня по 30 июня билеты - в кассе Воронежского концертного зала. Выставки «Роберт Фальк. Живопись и графика» и «Александр Родченко» в музее имени Крамского и выставка работ Евгения Кравцова «Коррозия» в выставочном зале на Кирова,8 в эти выходные не будут работать.