РЖД: Поезда в сторону Воронежа следуют по графику

Поезда в направлении Воронежа следуют по графику. Об этом сообщили в РЖД 24 июня.

Там уточнили, что на объектах РЖД принимаются все необходимые меры безопасности. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что поезда по междугородным и пригородным маршрутам в Воронежской области следуют по расписанию.

Ранее стало известно, что в Воронежской области жителей призвали отказаться от поездок по трассе М-4 «Дон», а также по дорогам регионального и местного значения. Движение по трассе сейчас закрыто полностью с 464 по 777 км и ограничено по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов рассказал, что перекрыто движение по трассе на границе Липецкой и Воронежской области.

Автомобилисты стоят в заторах, но их обеспечивают всем необходимым, в том числе питьевой водой и питанием.