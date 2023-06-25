В Воронеже ликвидировали пожар на нефтебазе и открыли движение по улице Димитрова

Огонь на нефтебазе тушили больше 12 часов. Фото: кадр с видео

В ночь на воскресенье, 25 июня, в Воронеже потушили пожар на нефтебазе на левом берегу. Сотрудники МЧС сообщили, что с огнем удалось справиться в 00.40. В ведомстве отметили, что в тушении загоревшегося резервуара, вмещающего 5 тысяч тонн нефти, участвовали практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона. Удалось не допустить распространения огня на другие емкости с топливом.

В 1.24 в мэрии Воронежа сообщили о том, что движение по улице Димитрова вновь открыли. Напомним, из-за пожара вынуждены были изменить путь 12 автобусов.

Пожар на нефтебазе начался около 12 часов в субботу, 24 июня. Произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом объемом пять тысяч тонн. На помощь обычным специализированным машинам бросили пожарный поезд.

Поздним вечером 24 июня столб дыма с нефтебазы был еще достаточно большим. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЧП совпало по времени с введением режима КТО из-за вооруженного мятежа. Одной из введенных мер противодействия было перекрытие части трассы «Дон».

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