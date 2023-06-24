В Воронеже изменили схему движения еще четыре автобуса

Фото мэрии Воронежа
Фото: из архива «КП»
Еще четыре автобусных маршрута изменили схему движения в субботу, 24 июня из-за пожара на нефтебазе на Левом берегу. Работа троллейбусов остановлена полностью. Об этом рассказали в мэрии.
Итак, автобусы идут:
- № 32, 42 следуют до Остужевского кольца;
- №14 следует до Завода Видеофон;
- №59 следует до турбокольца и в обратном направлении.
Ранее стало известно, что ряд автобусов временно изменили схему движения на Левом берегу. Это маршруты №6, 8, 18, 36, 38, 43, 56, 65. Они следуют до Димитрова (Левобережная автостанция) с разворотом на Ленинградской. Далее – по маршруту.
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