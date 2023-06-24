В Воронеже изменили схему движения еще четыре автобуса

Фото мэрии Воронежа Фото: из архива «КП»

Еще четыре автобусных маршрута изменили схему движения в субботу, 24 июня из-за пожара на нефтебазе на Левом берегу. Работа троллейбусов остановлена полностью. Об этом рассказали в мэрии.

Итак, автобусы идут:

- № 32, 42 следуют до Остужевского кольца;

- №14 следует до Завода Видеофон;

- №59 следует до турбокольца и в обратном направлении.

Ранее стало известно, что ряд автобусов временно изменили схему движения на Левом берегу. Это маршруты №6, 8, 18, 36, 38, 43, 56, 65. Они следуют до Димитрова (Левобережная автостанция) с разворотом на Ленинградской. Далее – по маршруту.

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