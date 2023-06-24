В Воронеже больше ста пожарных тушат резервуар с топливом у нефтебазы

Столб дыма виден с разных районов города
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
В Воронеже на улице Димитрова загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев 24 июня.
По данным главы региона, на ликвидации ЧП задействованы 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по первым данным, нет.
– Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно, – подчеркнул губернатор.
Он отметил, что на нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами, авиационным топливом. Тушение ведется в штатном режиме. Готовится пенная атака на горящий резервуар.
Напомним, в связи с ЧП изменили маршруты следования восемь городских автобусов. Они разворачиваются в районе Левобережной автостанции идут по улице Ленинградской.
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