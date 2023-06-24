В Воронеже автобусы идут в объезд района нефтебазы

Из архива "КП"
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
В мэрии Воронежа сообщили об изменении в маршрутах общественного транспорта.
- Автобусы №№6, 8, 18, 36, 38, 43, 56, 65 сегодня следуют до остановочного пункта Димитрова (Левобережная автостанция) с разворотом по улице Ленинградская и далее по маршруту.
Предположительная причина – ЧП в районе нефтебазы. «КП» ждет официальных комментариев от администрации и оперативных служб.
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