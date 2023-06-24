В Воронеже автобусы идут в объезд района нефтебазы

Из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии Воронежа сообщили об изменении в маршрутах общественного транспорта.

- Автобусы №№6, 8, 18, 36, 38, 43, 56, 65 сегодня следуют до остановочного пункта Димитрова (Левобережная автостанция) с разворотом по улице Ленинградская и далее по маршруту.

Предположительная причина – ЧП в районе нефтебазы. «КП» ждет официальных комментариев от администрации и оперативных служб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воронеже больше ста пожарных тушат резервуар с топливом у нефтебазы. Пожар возник на улице Дмитрова (подробнее)

Губернатор прокомментировал сообщения о дефиците топлива в Воронежской области. Паника и ажиотаж на заправках преждевременны (подробнее)

Воронежский губернатор опроверг информацию о якобы продвижении колонн военной техники по региону. Александр Гусев назвал информацию из соцсетей провокационной (подробнее)

Перекрытие дорог, досмотр автомобилей и отмена концертов: какие ограничения ввели в Воронежской области в связи с КТО. В регионе с 24 июня действует режим контртеррористической операции (подробнее)