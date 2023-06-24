Сто пожарных и спецпоезд: что известно о пожаре на нефтебазе в Воронеже

Дым виден из разных районов города Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронеже на место крупного пожара на улице Димитрова прибыл пожарный поезд. Напомним, тушение резервуара с нефтепродуктами продолжается больше двух часов. На месте работают сто спасателей и 30 единиц техники. Столб черного дыма виден из разных районов города.

- На нефтебазе на улице Димитрова произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами (авиационное топливо) объемом 5 тысяч тонн. Тушение пожара идет в штатном режиме, - сообщил в телеграм-канале губернатор области Александр Гусев.

Источник: МЧС России. Фото: принтскрин видео.

Глава региона опроверг распространяемую среди горожан информацию о якобы возможном дефиците топлива:

- Уверяю, выход из строя нефтебазы на Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе.

Ранее сообщалось, что в связи с ЧП поменяли маршруты движения 12 автобусов. Они идут в объезд улицы Димитрова. Автобусы №№6, 8, 18, 36, 38, 43, 56, 65 разворачиваются в районе Левобережной автостанции идут по улице Ленинградской. Маршруты № 32, 42 следуют до Остужевского кольца; №14 следует до Завода Видеофон; №59 следует до турбокольца и в обратном направлении.

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