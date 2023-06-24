Губернатор прокомментировал сообщения о дефиците топлива в Воронежской области

Скриншот видео Фото: Предоставлено "КП"

Александр Гусев рассказал, что выход из строя одного резервуара нефтебазе на улице Димитрова не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Об этом он заявил в своем телеграм-канале 24 июня, тем самым прокомментировав сообщения о нехватке топлива.

– Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе. Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно, – подчеркнул губернатор.

Он отметил, что на нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами, авиационным топливом. Тушение ведется в штатном режиме. Готовится пенная атака на горящий резервуар. О пострадавших пока информации нет.

Ранее губернатор выступил с официальным видеообращением по поводу ситуации в стране и регионе. Он попросил не поддаваться на провокации, и не реагировать антизаконные призывы, сохранять разум и спокойствие.

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